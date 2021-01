MOVIOLA – Milan-Torino, Belotti su Brahim Diaz: rigore con il Var, gol diKessie (VIDEO) (Di sabato 9 gennaio 2021) Episodio da MOVIOLA in Milan-Torino, l’arbitro Maresca viene chiamato dal Var per un possibile rigore da assegnare ai rossoneri. Il fallo di Belotti su Brahim Diaz è dubbio, ma dopo un’attenta analisi il fischietto campano decide di assegnare il penalty. Tante proteste da parte dei granata, ma dal dischetto si presenta Kessie che non sbaglia e segna il gol del 2-0. In alto il VIDEO dell’episodio. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) Episodio dain, l’arbitro Maresca viene chiamato dal Var per un possibileda assegnare ai rossoneri. Il fallo disuè dubbio, ma dopo un’attenta analisi il fischietto campano decide di assegnare il penalty. Tante proteste da parte dei granata, ma dal dischetto si presenta Kessie che non sbaglia e segna il gol del 2-0. In alto ildell’episodio. SportFace.

