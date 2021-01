Morto Fabrizio Soccorsi | medico personale del Papa | aveva 78 anni

(Di sabato 9 gennaio 2021) Èdel, 78, era ricoverato al Gemelli per una patologia oncologica. Il decesso è avvenuto per complicazioni dovute al Covid-19. Lo riferiscono i ...

Agenzia_Ansa : #Covid: morto Fabrizio Soccorsi, medico personale del #Papa #ANSA - RaiNews : #Vaticano: è morto il #medico del #Papa, Fabrizio Soccorsi - SkyTG24 : Covid: morto Fabrizio Soccorsi, il medico personale del Papa - laregione : È morto Fabrizio Soccorsi, medico personale del Papa - infoitinterno : Complicazioni per il Covid, morto il medico del Papa Fabrizio Soccorsi -

Ultime Notizie dalla rete : Morto Fabrizio

È morto Fabrizio Soccorsi, medico personale del Papa, 78 anni, era ricoverato al Gemelli per una patologia oncologica. Il decesso è avvenuto per complicazioni dovute al Covid-19.Fabrizio Soccorsi aveva 78 anni ed era ricoverato in ospedale a causa di un tumore poi il peggioramento per il Covid. I dettagli.