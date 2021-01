Morto Fabrizio Soccorsi | il medico del Papa | complicanze da Covid

Leggi su inews24

(Di sabato 9 gennaio 2021), dal 2015 era ilpersonale diFrancesco. Già malato, ha accusatodaVaticano in lutto per la scomparsa a 78 anni del professor, nominato nell’estate delpersonale diFrancesco. A confermare la notizia è stato l’Osservatore Romano:era ricoverato al Policlinco Gemelli per L'articolo proviene da Inews.it.