Morte Solange | disposta autopsia Luxuria | “Ho pensato a un suicidio | nell’ultimo periodo diceva frasi preoccupanti”

(Di sabato 9 gennaio 2021) È stato trovato morto nella sua casa di Collesalvetti il 7 gennaio: secondo le prime ricostruzioni, ladisarebbe avvenuta per cause naturali ma il pubblico ministero che si occupa del caso ha disposto un’. Il sensitivo sarebbe infatti andato in ospedale per problemi legati alla glicemia per problemi legati alla glicemia domenica 3 gennaio. I medici del pronto soccorso avrebbero ritenuto opportuno un ricovero cheha però rifiutato. Tornato nella sua abitazione è morto poco dopo. “L’ho sentito un pò giù, forse si sentiva un pò trascurato dalla televisione, sarebbe voluto andare più spesso in tv. Ma amava anche la sua vita ritirata, in campagna tra le sue galline”. Queste le parole di Vladimirche a Fanpage ha ...