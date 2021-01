Moratti “Vincere la guerra al virus per far ripartire la Lombardia” (Di sabato 9 gennaio 2021) “Vincere la guerra al Covid per far ripartire la Lombardia, come la Lombardia merita. Se vince la Lombardia vince il Paese”, ha detto la neo vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti. fmo/fsc/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 9 gennaio 2021) “laal Covid per farla, come lamerita. Se vince lavince il Paese”, ha detto la neo vicepresidente e assessore al Welfare di Regione, Letizia. fmo/fsc/red su Il Corriere della Città.

Ultime Notizie dalla rete : Moratti Vincere Moratti "Vincere la guerra al virus per far ripartire la Lombardia" Agenzia di stampa Italpress Italpress Nuova giunta Lombardia, Moratti: “Sono al servizio dei cittadini. Vinciamo la guerra con il virus”

Così il neo assessore al Welfare e vicepresidente della Lombardia Letizia Moratti - Agenzia VISTA / Alexander Jakhnagiev /CorriereTv. Milano, 9 Gennaio 2021 “Il mio ringraziame ...

Lombardia: Letizia Moratti nuovo assessore alla sanità

politica. 'La nuova giunta è a tutti gli effetti è operativa' così il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha presentato i nuovi assessori. di Redazione Online/Guy Chiappaventi. 'Ringrazio il pr ...

