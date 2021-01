Moratti: “Più territorio, vaccini e nuova legge Maroni” (Di sabato 9 gennaio 2021) MILANO – “Non ho ancora preso contatti con il Commissario Domenico Arcuri, lo farò non appena sarò insediata. Il piano vaccini sta andando avanti nei tempi e faremo tutto il possibile per migliorarlo ulteriormente“. Queste le prime parole dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, durante la conferenza stampa a Palazzo Lombardia, in cui è stata presentata ufficialmente la nuova giunta. Leggi su dire (Di sabato 9 gennaio 2021) MILANO – “Non ho ancora preso contatti con il Commissario Domenico Arcuri, lo farò non appena sarò insediata. Il piano vaccini sta andando avanti nei tempi e faremo tutto il possibile per migliorarlo ulteriormente“. Queste le prime parole dell’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, durante la conferenza stampa a Palazzo Lombardia, in cui è stata presentata ufficialmente la nuova giunta.

carlaruocco1 : #Moratti condannata a risarcire 591mila euro per 'consulenze d'oro'. Un bel curriculum per amministrare (forse) la… - Piu_Europa : #LetiziaMoratti è il nuovo assessore al Welfare e vicepresidente della Regione Lombardia. Ma il risultato non cambi… - AndreaZani7 : @pisto_gol È vero che i tempi son cambiati e che non siamo più a quelli di Berlusconi e Moratti che tengono la soci… - ritornoalfutur2 : RT @catlatorre: In Regione Lombardia Letizia #Moratti sostituisce #Gallera al Welfare e Sanità. Possibile che nella regione più grande d'I… - CarmeloMontana2 : @beabri Infatti se è la stanchezza che determina le scelte #Fontana sembra molto stanco almeno quanto se non più di… -