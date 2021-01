Modena, “i medici e il volontario che hanno somministrato le dosi avanzate ai parenti non vaccineranno più”: la decisione dell’Ausl (Di sabato 9 gennaio 2021) I due medici e il volontario, che il 5 gennaio al centro vaccinale dell’ospedale modenese di Baggiovara hanno somministrato ai parenti dosi di vaccino avanzate e prossime a scadere, sono stati sospesi dalla campagna vaccinale. A confermarlo è l’Ausl di Modena, che definisce l’azione “un atto dovuto”. Un provvedimento, quello preso dall’Azienda, in linea con la richiesta del commissario all’emergenza, Domenico Arcuri, che sull’episodio aveva detto: “Le persone coinvolte nella vicenda non somministreranno più vaccini”. Sul caso, comunque, continuano le indagini, tant’è che l’8 gennaio i Nas di Parma con i carabinieri di Modena sono tornati a Baggiovara per un secondo sopralluogo. A quanto riporta Il Resto del Carlino, venerdì una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) I duee il, che il 5 gennaio al centro vaccinale dell’ospedale modenese di Baggiovaraaidi vaccinoe prossime a scadere, sono stati sospesi dalla campagna vaccinale. A confermarlo è l’Ausl di, che definisce l’azione “un atto dovuto”. Un provvedimento, quello preso dall’Azienda, in linea con la richiesta del commissario all’emergenza, Domenico Arcuri, che sull’episodio aveva detto: “Le persone coinvolte nella vicenda non somministreranno più vaccini”. Sul caso, comunque, continuano le indagini, tant’è che l’8 gennaio i Nas di Parma con i carabinieri disono tornati a Baggiovara per un secondo sopralluogo. A quanto riporta Il Resto del Carlino, venerdì una ...

