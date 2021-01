Minari | nuovo trailer per il capolavoro di Lee Isaac

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 9 gennaio 2021). Altitude distribuirà il pluripremiato film di LeeChungnel Regno Unito e in Irlanda a partire dal 19 marzo 2021. Il film ha ricevuto la sua prima mondiale al Sundance Film Festival 2020, dove ha vinto il Gran Premio della Giuria e il Premio del Pubblico e ha raccolto consensi di critica e elogi da pubblico per la sua narrazione vivida e trasformativa. Di cosa parla? Una storia tenera e travolgente su ciò che ci ha radicati,segue una famiglia coreano-americana che si trasferisce in una piccola fattoria dell’Arkansas alla ricerca del proprio sogno americano. La casa di famiglia cambia completamente con l’arrivo della loro nonna sorniona, sboccata, ma incredibilmente amorevole. Tra l’instabilità e le sfide di ...