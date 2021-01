Milan-Torino, Pioli: “Giusta risposta dopo il ko contro la Juve. Giallo a Leao? Mai vista un’ammonizione così” (Di domenica 10 gennaio 2021) Il Milan è tornato alla vittoria.Dimentica la Juve e torna al successo il Milan di Stefano Pioli, che batte il Torino in casa nella sfida andata in scena questa sera al "Giuseppe Meazza" e valida per la 18^ giornata di Serie A. Un successo importante che consolida il primato dei meneghini anzalizzato al triplice fischio dal tecnico rossonero, Stefano Pioli, intervenuto ai microfoni di "DAZN" nel post-gara."Leao? E' importante che continui a giocare con questa intensità, deve crescere ma non dimentichiamoci che è un calciatore giovanissimo. Sa comportarsi bene in qualsiasi posizione: ha un potenziale enorme e adesso sta diventando un giocatore completo. Non credo assolutamente che Leao fosse da ammonizione, mai vista ... Leggi su mediagol (Di domenica 10 gennaio 2021) Ilè tornato alla vittoria.Dimentica lae torna al successo ildi Stefano, che batte ilin casa nella sfida andata in scena questa sera al "Giuseppe Meazza" e valida per la 18^ giornata di Serie A. Un successo importante che consolida il primato dei meneghini anzalizzato al triplice fischio dal tecnico rossonero, Stefano, intervenuto ai microfoni di "DAZN" nel post-gara."? E' importante che continui a giocare con questa intensità, deve crescere ma non dimentichiamoci che è un calciatore giovanissimo. Sa comportarsi bene in qualsiasi posizione: ha un potenziale enorme e adesso sta diventando un giocatore completo. Non credo assolutamente chefosse da ammonizione, mai...

