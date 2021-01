Milan-Torino oggi in tv, Sky o DAZN? Canale, orario e diretta streaming (Di sabato 9 gennaio 2021) Il programma di Milan-Torino, gara valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Dopo la sconfitta subita a San Siro contro la Juventus, i rossoneri vogliono tornare a vincere per conservare il primo posto in classifica. I granata cercano l’impresa contro la capolista. L’incontro, previsto oggi sabato 9 gennaio alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta tv su DAZN 1, oltre che in streaming sulla piattaforma DAZN. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle a fine gara. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 9 gennaio 2021) Il programma di, gara valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Dopo la sconfitta subita a San Siro contro la Juventus, i rossoneri vogliono tornare a vincere per conservare il primo posto in classifica. I granata cercano l’impresa contro la capolista. L’incontro, previstosabato 9 gennaio alle ore 20:45, sarà trasmesso intv su1, oltre che insulla piattaforma. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle a fine gara. SportFace.

