Milan Torino LIVE | sintesi | tabellino | moviola e cronaca del match

DiMarzio : #Milan, per il centrocampo ora si pensa a Meitè del Torino: contatti in corso con l'entourage del giocatore - SkySport : Milan, continua la ricerca di un centrocampista: contatti in corso per Meitè dal Torino - SkySport : ULTIM'ORA MILAN IBRAHIMOVIC CONVOCATO PER IL MATCH COL TORINO LO SVEDESE NON GIOCA UNA GARA DAL 22 NOVEMBRE - IMilanista96 : Chi si spacca stasera? #Milan #Torino - SantiXVI : @Riccardoriserv2 @nista192sette @SantucciFulvio Tra l’altro era Torino-Milan -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Torino

Josip Ilicic appears to be back to his best after inspiring Atalanta to a 4-1 win at Benevento in Serie A on Saturday. Ilicic scored Atalanta’s opener, hit the post and had a hand in another two goals ...Torino, 9 gennaio 2021 - "A San Siro è arrivata una vittoria ... testa fra le nuvole e invece serve avere maggiore concentrazione". Infine una battuta sul Milan capolista. "La squadra che è in testa è ...