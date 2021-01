Milan-Torino, le formazioni ufficiali (Di sabato 9 gennaio 2021) Si chiude con Milan-Torino il sabato dei tre match di Serie A del 17.mo turno. Queste le formazioni ufficiali del match di San Siro:Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao.All. PioliTorino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Gojak, Rodriguez; Verdi, Belotti. All. Giampaolocaption id="attachment 929809" align="alignnone" width="1024" Milan (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 9 gennaio 2021) Si chiude conil sabato dei tre match di Serie A del 17.mo turno. Queste ledel match di San Siro:(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Leao.All. Pioli(3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Gojak, Rodriguez; Verdi, Belotti. All. Giampaolocaption id="attachment 929809" align="alignnone" width="1024"(Getty Images)/caption ITA Sport Press.

DiMarzio : #Milan, per il centrocampo ora si pensa a Meitè del Torino: contatti in corso con l'entourage del giocatore - SkySport : Milan, continua la ricerca di un centrocampista: contatti in corso per Meitè dal Torino - SkySport : ULTIM'ORA MILAN IBRAHIMOVIC CONVOCATO PER IL MATCH COL TORINO LO SVEDESE NON GIOCA UNA GARA DAL 22 NOVEMBRE - jacquelinezlata : RT @Gazzetta_it: #MilanTorino, la diretta: le formazioni ufficiali - genovesergio76 : ?? Milan-Torino, le ufficiali: Brahim sfida Belotti, Ibra in panchina via @OneFootball. Leggilo qui: -