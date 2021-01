Milan-Torino, Izzo: “In questa squadra ci aiutiamo a vicenda, siamo motivati. Salvezza? Ecco cosa serve” (Di sabato 9 gennaio 2021) Le dichiarazioni del difensore granata.Il difensore del Torino, Armando Izzo, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida di San Siro contro il Milan di Stefano Pioli.Serie A, le formazioni ufficiali di Milan-Torino: Ibrahimovic e Calhanoglu in panchina. Giampaolo con Belotti e VerdiQueste le dichiarazioni de calciatore granata.Milan-Torino, Dalot: “siamo primi e difenderemo la vetta. Ibrahimovic? E’ pronto”"In questa squadra ci aiutiamo a vicenda, siamo tutti motivati. Non è il singolo ad alzare il livello ma è il gruppo, servono fame e cattiveria per uscire dalla parte bassa della classifica".VIDEO ... Leggi su mediagol (Di sabato 9 gennaio 2021) Le dichiarazioni del difensore granata.Il difensore del, Armando, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal calcio d'inizio della sfida di San Siro contro ildi Stefano Pioli.Serie A, le formazioni ufficiali di: Ibrahimovic e Calhanoglu in panchina. Giampaolo con Belotti e VerdiQueste le dichiarazioni de calciatore granata., Dalot: “primi e difenderemo la vetta. Ibrahimovic? E’ pronto”"Incitutti. Non è il singolo ad alzare il livello ma è il gruppo, servono fame e cattiveria per uscire dalla parte bassa della classifica".VIDEO ...

