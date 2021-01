Milan-Torino 2-0, Pioli sorride: Leao e Kessie firmano la vittoria rossonera, si rivede Ibrahimovic. La classifica aggiornata (Di domenica 10 gennaio 2021) Terminata la sfida di San Siro tra Milan e Torino.La compagine rossonera allenata da Stefano Pioli ha battuto per 2-0 il Torino di Marco Giampaolo e riprendendo così la corsa verso il titolo dopo la battuta d'arresto contro la Juventus. Nella match valevole per la diciassettesima giornata di Serie A, il Milan, con gli uomini contati per via dei vari infortuni accorsi nelle ultime settimane in casa rossonera, sorride grazie ai gol di Leao ,al 25' del primo tempo e di Kessie, che al 36' della prima frazione di gioco ha trasformato dal dischetto, il penalty concesso dall' arbitro Maresca (dopo essersi consultato al VAR), per atterramento in area granata ai danni di Brahim Diaz. Palla alle spalle dell'impotente Sirigu e ... Leggi su mediagol (Di domenica 10 gennaio 2021) Terminata la sfida di San Siro tra.La compagineallenata da Stefanoha battuto per 2-0 ildi Marco Giampaolo e riprendendo così la corsa verso il titolo dopo la battuta d'arresto contro la Juventus. Nella match valevole per la diciassettesima giornata di Serie A, il, con gli uomini contati per via dei vari infortuni accorsi nelle ultime settimane in casagrazie ai gol di,al 25' del primo tempo e di, che al 36' della prima frazione di gioco ha trasformato dal dischetto, il penalty concesso dall' arbitro Maresca (dopo essersi consultato al VAR), per atterramento in area granata ai danni di Brahim Diaz. Palla alle spalle dell'impotente Sirigu e ...

