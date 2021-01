Milan-Torino 2-0, Leao-Kessie e il Diavolo riparte (Di sabato 9 gennaio 2021) Il Milan batte 2-0 il Torino nell’anticipo serale della 17esima giornata e riprende la corsa in testa alla Serie A. I rossoneri, reduci dalla sconfitta casalinga contro la Juve, archiviano la pratica nel primo tempo. Leao sblocca il risultato al 25? insaccando al termine di una pregevole azione corale. Kessie, su rigore, raddoppia al 36? e blinda il successo che consente alla capolista di salire a 40 punti. Il Torino, al nono k.o. stagionale, rimane penultimo a quota 12. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 9 gennaio 2021) Ilbatte 2-0 ilnell’anticipo serale della 17esima giornata e riprende la corsa in testa alla Serie A. I rossoneri, reduci dalla sconfitta casalinga contro la Juve, archiviano la pratica nel primo tempo.sblocca il risultato al 25? insaccando al termine di una pregevole azione corale., su rigore, raddoppia al 36? e blinda il successo che consente alla capolista di salire a 40 punti. Il, al nono k.o. stagionale, rimane penultimo a quota 12. Funweek.

