Milan-Torino 2-0, Leao e Kessie trascinano i rossoneri al successo. Leadership ancora al sicuro (Di sabato 9 gennaio 2021) Il Milan rialza la testa e torna a macinare punti in classifica, portando a casa un successo molto importante dal punto di vista psicologico nel terzo e ultimo anticipo della 17ma giornata di Serie A 2020-2021. Il Diavolo, dopo la pesante sconfitta dell’ultimo turno con la Juventus, si è infatti sbarazzato del Torino con il punteggio di 2-0 garantendosi il primato in classifica almeno fino alla prossima giornata di campionato. La banda di Pioli, trascinata questa sera dai gol di Rafael Leao e Frank Kessie (su rigore), vola così a +4 sull’Inter e a +7 sulla Roma in attesa dello scontro diretto tra le due inseguitrici. Primo k.o. del 2021 per il Torino, che resta dunque in piena zona retrocessione a -2 dal Genoa quartultimo. Ottimo avvio di match per i rossoneri, che ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) Ilrialza la testa e torna a macinare punti in classifica, portando a casa unmolto importante dal punto di vista psicologico nel terzo e ultimo anticipo della 17ma giornata di Serie A 2020-2021. Il Diavolo, dopo la pesante sconfitta dell’ultimo turno con la Juventus, si è infatti sbarazzato delcon il punteggio di 2-0 garantendosi il primato in classifica almeno fino alla prossima giornata di campionato. La banda di Pioli, trascinata questa sera dai gol di Rafaele Frank(su rigore), vola così a +4 sull’Inter e a +7 sulla Roma in attesa dello scontro diretto tra le due inseguitrici. Primo k.o. del 2021 per il, che resta dunque in piena zona retrocessione a -2 dal Genoa quartultimo. Ottimo avvio di match per i, che ...

DiMarzio : #Milan, per il centrocampo ora si pensa a Meitè del Torino: contatti in corso con l'entourage del giocatore - SkySport : Milan, continua la ricerca di un centrocampista: contatti in corso per Meitè dal Torino - SkySport : ULTIM'ORA MILAN IBRAHIMOVIC CONVOCATO PER IL MATCH COL TORINO LO SVEDESE NON GIOCA UNA GARA DAL 22 NOVEMBRE - Nephilim_Tuo : RT @capuanogio: #Pioli ieri: 'Dobbiamo stringere i denti' Il #Milan oggi si è preso 3 punti contro il #Torino senza nemmeno faticare tropp… - zazoomblog : Milan-Torino 2-0 Leao e Kessie trascinano i rossoneri al successo. Leadership ancora al sicuro - #Milan-Torino… -