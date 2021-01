Milan-Torino 2-0: le immagini del gol di Leao | VIDEO (Di domenica 10 gennaio 2021) Milan-Torino ULTIME VIDEO NEWS - Rafael Leao, in Milan-Torino, ha segnato il suo 5° gol in campionato. Ecco la rete del portoghese nelle immagini più belle Milan-Torino 2-0: le immagini del gol di Leao VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 10 gennaio 2021)ULTIMENEWS - Rafael, in, ha segnato il suo 5° gol in campionato. Ecco la rete del portoghese nellepiù belle2-0: ledel gol diPianeta

DiMarzio : #Milan, per il centrocampo ora si pensa a Meitè del Torino: contatti in corso con l'entourage del giocatore - AntoVitiello : Risposta importante del #Milan che torna a vincere e si rialza subito dopo la #Juve. #Torino regolato già nel primo… - SkySport : Milan, continua la ricerca di un centrocampista: contatti in corso per Meitè dal Torino - AmaroSobri : RT @acmilan: ?? We scored 2 again, the streak ended but the records haven't ?? - Manoloovillegas : RT @acmilan: ?? We scored 2 again, the streak ended but the records haven't ?? -