Milan-Torino 2-0, Giampaolo: “Troppo spenti nel primo tempo, partita compromessa” (Di domenica 10 gennaio 2021) “Meglio nel secondo tempo, ma abbiamo compromesso la partita nel primo. Abbiamo avuto poco spirito di iniziativa e assunzione di responsabilità nel farsi vedere, poi la squadra ha cercato di reagire e ha cercato di riaprirla: non ci siamo riusciti ma quantomeno qualcosa l’abbiamo fatta”. Queste le parole di Marco Giampaolo dopo la sconfitta del Torino a San Siro contro il Milan. “Nel primo tempo siamo stati spenti, nella ripresa la squadra si è scrollata qualche preoccupazione di dosso che non deve esserci – spiega il tecnico granata a Dazn – Belotti? È un giocatore generoso, è chiaro che se lo inneschi sempre sulla profondità è un casino perché ti allunghi. Penso che si debba arrivare con un passaggio in più, non è necessario andar a ... Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) “Meglio nel secondo, ma abbiamo compromesso lanel. Abbiamo avuto poco spirito di iniziativa e assunzione di responsabilità nel farsi vedere, poi la squadra ha cercato di reagire e ha cercato di riaprirla: non ci siamo riusciti ma quantomeno qualcosa l’abbiamo fatta”. Queste le parole di Marcodopo la sconfitta dela San Siro contro il. “Nelsiamo stati, nella ripresa la squadra si è scrollata qualche preoccupazione di dosso che non deve esserci – spiega il tecnico granata a Dazn – Belotti? È un giocatore generoso, è chiaro che se lo inneschi sempre sulla profondità è un casino perché ti allunghi. Penso che si debba arrivare con un passaggio in più, non è necessario andar a ...

