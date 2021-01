Milan-Torino 2-0: finisce il primo tempo | LIVE NEWS (Di sabato 9 gennaio 2021) Milan-Torino LIVE ULTIME NEWS - Alle ore 20:45 c'è Milan-Torino a 'San Siro'. Segui la diretta testuale della partita dei rossoneri di Stefano Pioli Milan-Torino 2-0: finisce il primo tempo LIVE NEWS Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 9 gennaio 2021)ULTIME- Alle ore 20:45 c'èa 'San Siro'. Segui la diretta testuale della partita dei rossoneri di Stefano Pioli2-0:ilPianeta

DiMarzio : #Milan, per il centrocampo ora si pensa a Meitè del Torino: contatti in corso con l'entourage del giocatore - SkySport : Milan, continua la ricerca di un centrocampista: contatti in corso per Meitè dal Torino - SkySport : ULTIM'ORA MILAN IBRAHIMOVIC CONVOCATO PER IL MATCH COL TORINO LO SVEDESE NON GIOCA UNA GARA DAL 22 NOVEMBRE - R94SIMO : Il Torino per gioco, occasioni sfortunate e aspetti vari, sembra il Milan dei primi due mesi della scorsa stagione.… - yassine13880342 : RT @CucchiRiccardo: Il #Torino si scuote dopo il 2-0, ma fino a quel momento tanto #Milan. #MilanTorino -