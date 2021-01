Milan, Kessie lo stacanovista: nessuno ha giocato più di lui in stagione (Di sabato 9 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Una statistica che farà certamente piacere a Franck Kessie, centrocampista ivoriano del Milan: nessuno ha giocato più di lui Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 9 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Una statistica che farà certamente piacere a Franck, centrocampista ivoriano delhapiù di lui Pianeta

MatteoPedrosi : Rigore per il Milan dopo check Var. Il contatto con Belotti c'è, ma Diaz sembrava già in caduta. Maresca concede il… - capuanogio : Il #Milan sfida la #Juventus senza #Ibrahimovic, #Rebic, #Bennacer, #Krunic, #Gabbia, #Saelemaekers e #Tonali. A ce… - ZZiliani : #Milan avanti 1-0 a fine primo tempo (e con un uomo in meno per il rosso a #Tonali), ma prima del rigore realizzato… - acmilargn : @Milan_Col1 Me parece una falta de respeto que compare a Kessie con pogba. - LuigiBevilacq17 : RT @fralittera: Rigore per il Milan Di questo passo Kessie raggiunge facile facile Nordahl #MilanTorino -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Kessie Milan, Kessie lo stacanovista: nessuno ha giocato più di lui in stagione Pianeta Milan LIVE Milan-Torino 2-0 (54'), Maresca toglie il rigore al Toro

SECONDO TEMPO 10' Singo ruba palla e avanza, poi serve Lukic hce però sbaglia lo stop. 8' Esce Tonali, dentro Dalot. 7' Scorre il tempo per soccorrere in area Tonali. 6' ...

LIVE MN - Milan-Torino (2-0): comincia la ripresa

45' Fischia Maresca, comincia la ripresa: primo pallone per il Milan. - Cambio per il Torino: entra Linetty, esce Gojak. Nonostante le tante assenze il Milan ha giocato 45 minuti ...

SECONDO TEMPO 10' Singo ruba palla e avanza, poi serve Lukic hce però sbaglia lo stop. 8' Esce Tonali, dentro Dalot. 7' Scorre il tempo per soccorrere in area Tonali. 6' ...45' Fischia Maresca, comincia la ripresa: primo pallone per il Milan. - Cambio per il Torino: entra Linetty, esce Gojak. Nonostante le tante assenze il Milan ha giocato 45 minuti ...