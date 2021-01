Milan-Juventus, Maniero: “Pioli può essere soddisfatto della prestazione” (Di sabato 9 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Filippo Maniero. ex attaccante, ha parlato così della prestazione del Milan contro la Juventus Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 9 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIENEWS - Filippo. ex attaccante, ha parlato cosìdelcontro laPianeta

ZZiliani : Capita quando di mezzo c’è il padrone delle ferriere. (E però, per fortuna l’arbitro non si è fatto intimidire: nel… - juventusfc : La Juve non si ferma. I bianconeri si sono ritrovati oggi al #TrainingCenter. Leggi qui ??… - juventusfc : Buongiorno! ?? La GALLERY di #MilanJuve ?? - PianetaMilan : #MilanJuventus, #Maniero: '#Pioli può essere soddisfatto della prestazione' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - IwejuoOba : RT @Predictionhq: ? Benevento - Atalanta ? AC Milan - Torino ? Roma - Inter ? Juventus - Sassuolo #SerieATIM specials with @BetBiga… -