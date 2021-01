Milan, attesa dei tamponi dopo le positività in casa Juve (Di sabato 9 gennaio 2021) Mai attesa fu più sofferta in casa Milan. Come se i numerosi infortuni già non fossero abbastanza, i rossoneri che questa sera scenderanno in campo contro il Torino dell’ex Giampaolo, sono in attesa per i risultati dei tamponi. dopo la partita di San Siro contro la Juventus, e la conseguente scoperta di nuovi casi di positività al Coronavirus in casa bianconera, a Milanello calciatori, dirigenti e staff sono in apprensione. Non solo loro, ma anche i tifosi. Nonostante la buona prestazione contro la Vecchia Signora, sembra quasi impossibile preparare una sfida senza la certezza delle disponibilità. La asl di Torino afferma che in casa Juve non vi sia alcun focolaio, al ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 gennaio 2021) Maifu più sofferta in. Come se i numerosi infortuni già non fossero abbastanza, i rossoneri che questa sera scenderanno in campo contro il Torino dell’ex Giampaolo, sono inper i risultati deila partita di San Siro contro lantus, e la conseguente scoperta di nuovi casi dial Coronavirus inbianconera, aello calciatori, dirigenti e staff sono in apprensione. Non solo loro, ma anche i tifosi. Nonostante la buona prestazione contro la Vecchia Signora, sembra quasi impossibile preparare una sfida senza la certezza delle disponibilità. La asl di Torino afferma che innon vi sia alcun focolaio, al ...

