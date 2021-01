Milan, altri guai per Pioli: squalificato Leao (Di sabato 9 gennaio 2021) Rafael Leao ha rimediato un’ammonizione nel corso dell’incontro di San Siro contro il Torino. Il portoghese del Milan salterà il Cagliari Rafael Leao ha rimediato un’ammonizione per simulazione nel corso dell’incontro di San Siro contro il Torino. Il portoghese del Milan, che era diffidato, salterà dunque la prossima giornata contro il Cagliari. Per Stefano Pioli piove sul bagnato dopo l’infortunio di Sandro Tonali, le cui condizioni preoccupano molto lo staff rossonero. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Rafaelha rimediato un’ammonizione nel corso dell’incontro di San Siro contro il Torino. Il portoghese delsalterà il Cagliari Rafaelha rimediato un’ammonizione per simulazione nel corso dell’incontro di San Siro contro il Torino. Il portoghese del, che era diffidato, salterà dunque la prossima giornata contro il Cagliari. Per Stefanopiove sul bagnato dopo l’infortunio di Sandro Tonali, le cui condizioni preoccupano molto lo staff rossonero. Leggi su Calcionews24.com

marcoconterio : ??????Il ds del #Torino Vagnati sull'interesse del #Milan per Meité (non è in panchina) a DAZN 'È uno dei club che ha… - forumJuventus : Chiesa post #MilanJuve: 'Qui le responsabilità sono maggiori, devi dare di più ed è quello che cerco di fare impara… - fcin1908it : Serie A, Milan-Torino 2-0: Leao e Kessie consegnano altri tre punti a Pioli - dieguito82 : #askserafini @acmilan buonissimo Milan, forti tecnicamente e soprattutto di testa... Quanto potremmo migliorare, or… - p333dr0 : Maresca s'è reso conto di aver fatto due gravi errori e ora sta cercando di far capire che ha arbitrato con neutral… -