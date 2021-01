“Mike Pence sta cercando di far rimuovere questa foto da Internet” – la bufala e la pruriginosa fissazione del Patriota Q per il sesso (altrui) (Di domenica 10 gennaio 2021) “Mike Pence sta cercando di far rimuovere questa foto da Internet” è quel genere di bufala che segue la falsariga della bufala di “Kamala Harris transessuale satanista”. Naturalmente, la fonte riportata è il classico canale Telegram dei QAnon. E naturalmente ci tocca, precisato che naturalmente quella non è una foto di Pence ma del Pornodivo Brad Patton, spiegare come mai per i QAnon basti accusare qualcuno di essere “omosessuale” per vendicarsi dei presunti torti subiti. Cosa ironica, dato il fioccare di immagini omoerotiche di Trump che il QAnon medio ama creare e scambiarsi. QAnon, e la pruriginosa attenzione per il sesso altrui. Il ... Leggi su bufale (Di domenica 10 gennaio 2021) “stadi farda” è quel genere diche segue la falsariga delladi “Kamala Harris transessuale satanista”. Naturalmente, la fonte riportata è il classico canale Telegram dei QAnon. E naturalmente ci tocca, precisato che naturalmente quella non è unadima del Pornodivo Brad Patton, spiegare come mai per i QAnon basti accusare qualcuno di essere “omosessuale” per vendicarsi dei presunti torti subiti. Cosa ironica, dato il fioccare di immagini omoerotiche di Trump che il QAnon medio ama creare e scambiarsi. QAnon, e laattenzione per il. Il ...

