Mihajlovic: 'Era impossibile perdere, ma su quel campo vergognoso...' (Di sabato 9 gennaio 2021) GENOVA - " È una vergogna, questo è un campo di patate. In Serie A nel 21° secolo non si può giocare su un campo del genere, ma a parte questo non cerco scuse. Abbiamo cercato di fare la nostra ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 9 gennaio 2021) GENOVA - " È una vergogna, questo è undi patate. In Serie A nel 21° secolo non si può giocare su undel genere, ma a parte questo non cerco scuse. Abbiamo cercato di fare la nostra ...

CorSport : #Mihajlovic: 'Era impossibile perdere, ma su quel campo vergognoso...' ?? - sportli26181512 : Mihajlovic: 'Era impossibile perdere, ma su quel campo vergognoso...': Il tecnico del #Bologna: 'È una vergogna gio… - luca_nigro : Le parole di Sinisa #Mihajlovic alla vigilia di #GenoaBFC #SerieATIM - TuttoBolognaWeb : Mihajlovic: 'Sarà dura ma andremo per vincere. Destro? Non era abituato a...' - - infoitsport : Mihajlovic attacca: “In parità numerica non c’era partita. Arbitraggio? Non posso stare zitto” -