Meteo India – Crolla un abitazione sotto il peso della neve

(Di sabato 9 gennaio 2021) Il video mostra il crollo di un edificioilbagnata, caduta per giorni nella cittàna di Srinagar, ubicata nel nord dello Stato, in Kashmir. La regione è interessata da inizio dell’Inverno da ingenti e insolite nevicate. E’ stato appena riaperto l’aeroporto fermo dopo una fitta caduta. Ci sono stati

AllatraItalia : ?? 9 gennaio alle 14.00 in diretta ??Potenti nevicate,temperature basse da record:Giappone,India,Siberia.Inondazioni… - CorriereQ : India, crolla casa sotto il peso della neve, video - ilmeteoit : #Meteo #VIDEO: #INDIA, piogge #ABBONDANTI affondano la città di #CHENNAI -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo India

iLMeteo.it

Il video mostra il crollo di un edificio sotto il peso della neve bagnata, caduta per giorni nella città indiana di Srinagar, ubicata nel nord dello Stato, in Kashmir. La regione è interessata da iniz ...Karachi (Agenzia Fides) - Cinquant'anni di sacerdozio all'insegna dell'Armonia che è il suo motto episcopale: così il Cardinale Joseph Coutts, Arcivescovo di Karachi, racconta in un'intervista all'Age ...