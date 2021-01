“Messa all’angolo da te!”, Giulia Salemi si sfoga con Zorzi: le “deboli” rassicurazioni – VIDEO (Di sabato 9 gennaio 2021) Giulia Salemi dopo le urla fuori dalla Casa (la famosa signora ha fatto sapere a Pierpaolo che l’influencer sarebbe fidanzata con un certo Alessio) non si è sentita protetta da Tommaso Zorzi. Per questo motivo, nel giardino del Grande Fratello Vip, i due hanno avuto l’occasione per un confronto. “Messa all’angolo da te!”, Giulia Salemi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 9 gennaio 2021)dopo le urla fuori dalla Casa (la famosa signora ha fatto sapere a Pierpaolo che l’influencer sarebbe fidanzata con un certo Alessio) non si è sentita protetta da Tommaso. Per questo motivo, nel giardino del Grande Fratello Vip, i due hanno avuto l’occasione per un confronto. “da te!”,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

