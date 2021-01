Mercato Juventus, nuovo colpo di Paratici: arriva il giovane esterno francese (Di sabato 9 gennaio 2021) Mercato Juventus – Paratici sempre più attivo sul Mercato. Come sempre il ds bianconero piazza tanti colpi per il futuro. Basta guardare l’ultima sessione di Mercato. Svecchiamento della rosa con tanti giovani forti, su tutti Kulusevski classe 2000. Adesso dopo Rovella e Reynolds sembra essere vicino l’approdo di un nuovo talento classe 2001. Paratici sta per chiudere con il Nantes per Abdulaye Dabo, esterno sinistro francese. Mercato Juventus, Dabo in arrivo Stando a quanto svelato da “SkySport” e confermato da “Goal.com”, i bianconeri sono vicini al prestito del classe 2001. Dabo è un’ala 19enne in forza nella squadra B della società della Loira, con cui sta disputando il Championnat National ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 9 gennaio 2021)sempre più attivo sul. Come sempre il ds bianconero piazza tanti colpi per il futuro. Basta guardare l’ultima sessione di. Svecchiamento della rosa con tanti giovani forti, su tutti Kulusevski classe 2000. Adesso dopo Rovella e Reynolds sembra essere vicino l’approdo di untalento classe 2001.sta per chiudere con il Nantes per Abdulaye Dabo,sinistro, Dabo in arrivo Stando a quanto svelato da “SkySport” e confermato da “Goal.com”, i bianconeri sono vicini al prestito del classe 2001. Dabo è un’ala 19enne in forza nella squadra B della società della Loira, con cui sta disputando il Championnat National ...

L'Inter, così come la Juventus e il Milan, è alla ricerca di un attaccante. Il Napoli di mister Gennaro Gattuso invece ne ha ben cinque.

