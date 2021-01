Meite’, il Milan si rimette in corsa (Di sabato 9 gennaio 2021) Il deciso inserimento del Borussia Moecenglabacht nella corsa a Kone’, ha costretto il Milan a virare su un altro obiettivo per rinforzare il centrocampo. Il favorito è Souhaliho Meite’, classe ’94, centrocampista del Torino. Milan, arriva Meite’? Falciato da inforuni positività al Covid, il reparto mediano dei rossoneri è praticamente ridotto all’osso e ha bisogno assolutamente di un rinforzo di sostanza che sappia interpretare più ruoli. Il centrocampista francese non è considerato incedibile dal Torino disposto a lasciarlo partire accontentandosi di un prestito onerose con un conguaglio a proprio favore di 1 milione di euro. La trattativa non si preannuncia facile per Maldini e Massara che dovranno guardarsi dalla concorrenza del Verona, alle prese anch’esso con tanti infortuni. Ma l’ ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 9 gennaio 2021) Il deciso inserimento del Borussia Moecenglabacht nellaa Kone’, ha costretto ila virare su un altro obiettivo per rinforzare il centrocampo. Il favorito è Souhaliho, classe ’94, centrocampista del Torino., arriva? Falciato da inforuni positività al Covid, il reparto mediano dei rossoneri è praticamente ridotto all’osso e ha bisogno assolutamente di un rinforzo di sostanza che sappia interpretare più ruoli. Il centrocampista francese non è considerato incedibile dal Torino disposto a lasciarlo partire accontentandosi di un prestito onerose con un conguaglio a proprio favore di 1 milione di euro. La trattativa non si preannuncia facile per Maldini e Massara che dovranno guardarsi dalla concorrenza del Verona, alle prese anch’esso con tanti infortuni. Ma l’ ...

