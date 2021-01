Mediaset lascia a casa Barbara D’Urso: l’incredibile decisione (Di sabato 9 gennaio 2021) Che smacco per Barbara D’Urso, la decisione di Mediaset ha lasciato tutti senza parola, la Regina di Canale 5? Ecco quindi cosa è successo. Barbara D’Urso, Fonte foto: Instagram (@ Barbaracarmelitadurso)Domenica 10 gennaio 2021 Canale 5 avrebbe dovuto vedere l’atteso ritorno di Live Non è la D’Urso, tuttavia non tutto è andato secondo i piani e il talk della Carmelita nazionale è sparito da palinsesto. Una lunga pausa per la nota conduttrice, che da quasi un mese ha lasciato libera la prima serata di Canale 5. Molti si chiedono cosa sia successo e a cosa è dovuta la decisione di Mediaset: il programma è solo rimandato o c’è dell’altro? Ecco tutto quello che sappiamo ... Leggi su chenews (Di sabato 9 gennaio 2021) Che smacco per, ladihato tutti senza parola, la Regina di Canale 5? Ecco quindi cosa è successo., Fonte foto: Instagram (@carmelitadurso)Domenica 10 gennaio 2021 Canale 5 avrebbe dovuto vedere l’atteso ritorno di Live Non è la, tuttavia non tutto è andato secondo i piani e il talk della Carmelita nazionale è sparito da palinsesto. Una lunga pausa per la nota conduttrice, che da quasi un mese hato libera la prima serata di Canale 5. Molti si chiedono cosa sia successo e a cosa è dovuta ladi: il programma è solo rimandato o c’è dell’altro? Ecco tutto quello che sappiamo ...

angelofavignan : RT @NicoloC__: Bel finale per #FratelliCaputo, che lascia aperta la strada a una nuova stagione. Gli ascolti non sono stati stellari ma, vi… - NicoloC__ : Bel finale per #FratelliCaputo, che lascia aperta la strada a una nuova stagione. Gli ascolti non sono stati stella… - liliana_perna : Bomba Mediaset, Maria de Filippi lascia Uomini e Donne e va in Rai: La notizia ufficiale sconvolge i fan. “Ecco in… - arimar66 : @MBorromini @marcocoffaro @Sport_Mediaset Lascia perdere non sa quel che dice - Rosy14863920 : @Le_Yamanine @canyaman1989 @dmtzdmr @QuiMediaset_it @FARKTRGT @GoldYapim @cagribayrak1980 @samish80 @aydan_m_… -

Ultime Notizie dalla rete : Mediaset lascia Mediaset lascia a casa Barbara D'Urso: l'incredibile... CheNews.it Fratelli Caputo 2 si farà? Spuntano le prime indiscrezioni sulla nuova stagione

Fratelli Caputo 2 ci sarà? Dopo il successo ottenuto, spunta un'indiscrezione sul web che fa sperare i fan della fiction.

Live-Non è la d’Urso slitta: perché non va più in onda domenica 10 gennaio

Il programma della conduttrice di Canale 5 non verrà trasmesso nella serata di domani. Ecco quali sono le motivazioni e cosa ci sarà al suo posto ...

Fratelli Caputo 2 ci sarà? Dopo il successo ottenuto, spunta un'indiscrezione sul web che fa sperare i fan della fiction.Il programma della conduttrice di Canale 5 non verrà trasmesso nella serata di domani. Ecco quali sono le motivazioni e cosa ci sarà al suo posto ...