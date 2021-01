Mario Serpa smentisce la denuncia di Tommaso Zorzi e attacca Parpiglia: “Vediamo se hai il coraggio di raccontare…” (Di sabato 9 gennaio 2021) Mario Serpa non è stato querelato da Tommaso Zorzi. Ieri, nel corso di Casa Chi, Gabriele Parpiglia ha svelato che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip, parlando anche delle lite con il rampollo milanese, tirando in ballo situazioni legali. Mario Serpa smentisce la denuncia di Tommaso Zorzi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 9 gennaio 2021)non è stato querelato da. Ieri, nel corso di Casa Chi, Gabrieleha svelato che l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip, parlando anche delle lite con il rampollo milanese, tirando in ballo situazioni legali.ladi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Licia_m_93 : RT @sheiswonderland: In un mondo di Mario Serpa che ogni tot spunta fuori per parlare, con il dente avvelenato, di cose che accadevano ai t… - Mery7115 : @Vanessacida24 @Lauraretta2 @ioosonogiorgia Infatti ti ricordo che maria de Filippi, che tanto esaltate quando va… - unpodisole : RT @sheiswonderland: In un mondo di Mario Serpa che ogni tot spunta fuori per parlare, con il dente avvelenato, di cose che accadevano ai t… - senzasalutartif : eppure Mario serpa una volta mi sembrava una buona persona ma si è trasformato, cos’altro ha fatto ? - blogtivvu : Mario Serpa smentisce la denuncia di Tommaso Zorzi e attacca Parpiglia: “Vediamo se hai il coraggio di raccontare…”… -