Marche, sette giorni in zona gialla dopo il terrore-arancione. Acquaroli: 'Ma non si può abbassare la guardia' (Di sabato 9 gennaio 2021) ANCONA - Le Marche si tengono strette la zona gialla , graziate dall'ultimo Rt esaminato dagli esperti di Roma e che si è fermato a 0,93. Meno di quanto avessero ipotizzato in Regione e con il timore ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 9 gennaio 2021) ANCONA - Lesi tengono strette la, graziate dall'ultimo Rt esaminato dagli esperti di Roma e che si è fermato a 0,93. Meno di quanto avessero ipotizzato in Regione e con il timore ...

eleitaliana : RT @AnsaMarche: Covid: nelle Marche un picco di decessi, 19 in un giorno. Sette morti nell'Anconetano, tra le vittime una 45enne Mondolfo h… - AnsaMarche : Covid: nelle Marche un picco di decessi, 19 in un giorno. Sette morti nell'Anconetano, tra le vittime una 45enne Mo… - eleitaliana : RT @AnsaMarche: Covid: Marche, 13 deceduti in 24ore, anche un 62enne. Sette morti provincia Pesaro Urbino. Bilancio regione a 1.594. https:… - AnsaMarche : Covid: Marche, 13 deceduti in 24ore, anche un 62enne. Sette morti provincia Pesaro Urbino. Bilancio regione a 1.594. - vivereurbino : La Regione adotta il piano vaccinale anti Covid, sette Hub per stoccaggio e somministrazione… -

Ultime Notizie dalla rete : Marche sette Marche, sette giorni in zona gialla dopo il terrore-arancione. Acquaroli: «Ma non si... Corriere Adriatico Marche, sette giorni in zona gialla dopo il terrore-arancione. Acquaroli: «Ma non si può abbassare la guardia»

ANCONA - Le Marche si tengono strette la zona gialla, graziate dall’ultimo Rt esaminato dagli esperti di Roma e che si è fermato a 0,93. Meno di quanto avessero ipotizzato ...

Sette denunce e due arresti nelle stazioni di Abruzzo e Marche

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le festività natalizie hanno visto all’opera 467 pattuglie, 48 a bordo dei treni e 4 mila controlli tra scali e mezzi, nelle Regioni di Abruzzo e Marche. Il bilancio è di du ...

ANCONA - Le Marche si tengono strette la zona gialla, graziate dall’ultimo Rt esaminato dagli esperti di Roma e che si è fermato a 0,93. Meno di quanto avessero ipotizzato ...SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le festività natalizie hanno visto all’opera 467 pattuglie, 48 a bordo dei treni e 4 mila controlli tra scali e mezzi, nelle Regioni di Abruzzo e Marche. Il bilancio è di du ...