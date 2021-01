Manila Nazzaro: “Non volevo accettarlo”, l’ex Miss Italia in lacrime (Di sabato 9 gennaio 2021) l’ex Miss Italia Manila Nazzaro in lacrime durante la trasMissione “Verissimo” racconta il suo dramma: “Non volevo accettarlo”. (Instagram)Tra le coppie più amate della penultima edizione di Temptation Island, ci sono senza dubbio l’ex calciatore Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. I due hanno rivelato di aver perso il loro primo figlio nelle scorse settimane. Leggi anche: Manila Nazzaro: “qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo” Un dramma per la coppia che – dopo essere uscita rinsaldata dal reality dei tentatori – è addirittura pronto a convolare a nozze. Magari nel 2021, senza eccessive restrizioni legate al Coronavirus, si ... Leggi su ck12 (Di sabato 9 gennaio 2021)indurante la trasione “Verissimo” racconta il suo dramma: “Non”. (Instagram)Tra le coppie più amate della penultima edizione di Temptation Island, ci sono senza dubbiocalciatore Lorenzo Amoruso e. I due hanno rivelato di aver perso il loro primo figlio nelle scorse settimane. Leggi anche:: “qualche settimana fa abbiamo perso il nostro bimbo” Un dramma per la coppia che – dopo essere uscita rinsaldata dal reality dei tentatori – è addirittura pronto a convolare a nozze. Magari nel 2021, senza eccessive restrizioni legate al Coronavirus, si ...

