Manila Nazzaro: “Il cuore del mio bambino non batteva, non volevo accettarlo”. Il racconto del suo aborto spontaneo (Di sabato 9 gennaio 2021) Tra gli ospiti di Verissimo di sabato 9 gennaio c’è anche Manila Nazzaro. La showgirl ha vissuto un momento drammatico: “Io e Lorenzo desideravamo tanto un figlio. Sarebbe stato il frutto di una ripartenza”. Manila parla del recente aborto spontaneo che ha causato enorme sofferenza a lei e all’ex calciatore Lorenzo Amoruso, al quale è legata. A Silvia Toffanin ha parlato dei momenti più difficili: “Il 17 novembre per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino del bambino che aspettavo non batteva, quindi inizialmente si è ipotizzato che ci volesse più tempo. Lorenzo ha capito subito che non c’era più niente da fare mentre io non volevo accettarlo, lo sentivo ancora dentro, avevo una certezza fisica. Poi, un ulteriore controllo ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Tra gli ospiti di Verissimo di sabato 9 gennaio c’è anche. La showgirl ha vissuto un momento drammatico: “Io e Lorenzo desideravamo tanto un figlio. Sarebbe stato il frutto di una ripartenza”.parla del recenteche ha causato enorme sofferenza a lei e all’ex calciatore Lorenzo Amoruso, al quale è legata. A Silvia Toffanin ha parlato dei momenti più difficili: “Il 17 novembre per un controllo abbiamo scoperto che il cuoricino delche aspettavo non, quindi inizialmente si è ipotizzato che ci volesse più tempo. Lorenzo ha capito subito che non c’era più niente da fare mentre io non, lo sentivo ancora dentro, avevo una certezza fisica. Poi, un ulteriore controllo ha ...

zazoomblog : Nicolas e Francesco Pio Cozza figli Manila Nazzaro- Mi hanno bacchettato quando... - #Nicolas #Francesco #Cozza… - FQMagazineit : Manila Nazzaro: “Il cuore del mio bambino non batteva, non volevo accettarlo”. Il racconto del suo aborto spontaneo - infoitcultura : Manila Nazzaro in lacrime dopo l’aborto: “Non lo accettavo, sentivo ancora il bambino dentro” - infoitcultura : Manila Nazzaro: «L aborto, un dolore profondo e silenzioso» - infoitcultura : Manila Nazzaro, il dramma dell’aborto a Verissimo: “Non volevo accettarlo” -