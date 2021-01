Maicon si ripresenta nel calcio italiano | “in futuro potrei giocare qui assieme a mio figlio” VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 9 gennaio 2021)torna nel, è atterrato oggi e si prepara per la nuova avventura con la maglia del Sona. Il brasiliano è pronto ad essere protagonista nel campionato di Serie D, l’ex Inter può mettersi in mostra in una categoria sicuramente all’altezza. L’obiettivo è quello di completare al meglio la stagione e raggiungere traguardi ambiziosi. Le prime parole diPhoto by Marco Luzzani/Getty ImagesArrivano le prime parole dida calciatore del Sona. “Ho sempre avuto il pensiero di tornare in Italia, me lo chiedevano anche i miei famigliari. Adesso è arrivata questa opportunità, l’ho accettata subito e sono fortunato: inanche con mioFelipe, 15 anni, anche lui è qui con me”. E’ pronto per ...