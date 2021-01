Maicon, primo giorno al Sona: “Volevo tornare in Italia” (Di sabato 9 gennaio 2021) L'ex terzino dell'Inter, Maicon Douglas Sisenando, torna a giocare in Italia: vestirà la maglia dell'ASD Sona, nel campionato di Serie D. Dopo l'allenamento Maicon ha rilasciato a Sky Sport 24 la prima intervista da giocatore del Sona. "L'idea di tornare in Italia c'era già - ha spiegato - i miei figli mi chiedevano sempre di tornare. Poi è arrivata questa opportunità e dopo averne parlato con la famiglia ho subito accettato. La motivazione e la voglia sono le stesse di sempre, spero di fare bene". E sull'effetto che gli fa passare dal triplete con l'Inter alla Serie D il brasiliano ha risposto con semplicità. "Non cambia niente, il calcio è lo stesso. L'Importante è avere voglia e quella ce l'ho. Spero di dare il mio contributo per la società che mi ... Leggi su itasportpress (Di sabato 9 gennaio 2021) L'ex terzino dell'Inter,Douglas Sisenando, torna a giocare in: vestirà la maglia dell'ASD, nel campionato di Serie D. Dopo l'allenamentoha rilasciato a Sky Sport 24 la prima intervista da giocatore del. "L'idea diinc'era già - ha spiegato - i miei figli mi chiedevano sempre di. Poi è arrivata questa opportunità e dopo averne parlato con la famiglia ho subito accettato. La motivazione e la voglia sono le stesse di sempre, spero di fare bene". E sull'effetto che gli fa passare dal triplete con l'Inter alla Serie D il brasiliano ha risposto con semplicità. "Non cambia niente, il calcio è lo stesso. L'Importante è avere voglia e quella ce l'ho. Spero di dare il mio contributo per la società che mi ...

