Mafia: Mannino, 'Report ha ignorato doppia assoluzione, non è giornalismo' (Di sabato 9 gennaio 2021) Palermo, 9 gen. (Adnkronos) - "L'autodifesa difesa di Sigfrido Ranucci mi farebbe sorridere se non fosse che per la sua insincerità, scorrettezza, slealtà non fossi costretto a contestargliele. La sua trasmissione ha ignorato - per quel che mi riguarda - una doppia sentenza di assoluzione ( primo e secondo grado) confermate dalla Cassazione con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso della Procura Generale di Palermo (nominativamente Scarpinato). Questo non è giornalismo, men che mai di indagine. E' altro ed ormai si capisce". Lo dice all'Adnkronos l'ex ministro democristiano Calogero Mannino, parlando della trasmissione Reporto su Rai3.

