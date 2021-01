Madrid sotto la neve | le immagini più belle | FOTO

(Di sabato 9 gennaio 2021)la: lepiùdella città completamente imbiancata. La perturbazione in atto sul Mediterraneo, portata da un fronte di aria fredda di origine artica, sta colpendo non solo l’Italia, con calo di temperature,e piogge, ma anche la Spagna. Questa mattina la città disi è svegliatauna L'articolola: lepiùè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

g_alo87 : Che bella Madrid sotto la neve ?? - akhetaton11 : RT @Marco_europa: #Madrid sotto la #neve: #SantEgidio porta cibo e coperte a chi è senza dimora e chiede di aprire luoghi di accoglienza ht… - 1970Germano : RT @Marco_europa: #Madrid sotto la #neve: #SantEgidio porta cibo e coperte a chi è senza dimora e chiede di aprire luoghi di accoglienza ht… - CorominaDavid : RT @Marco_europa: #Madrid sotto la #neve: #SantEgidio porta cibo e coperte a chi è senza dimora e chiede di aprire luoghi di accoglienza ht… - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: VIDEO #Madrid sotto la #neve, rinviata #AtletiAthletic e a rischio #OsasunaRealMadrid. La testimonianza di @filippomricci h… -

Ultime Notizie dalla rete : Madrid sotto

Madrid sotto la neve: le immagini più belle della città completamente imbiancata. La perturbazione in atto sul Mediterraneo, portata da un fronte di aria fredda di origine artica, sta colpendo non sol ...La tempesta Filomena si è abbattuta con tutta la sua potenza sulla Penisola Iberica. La Spagna è stata interessata da estese nevicate fino in pianura. La capitale Madrid è uno spettacolo sotto la neve ...