M5S in piazza contro la nuova nomina: crisi per Fontana nonostante il rimpasto (Di sabato 9 gennaio 2021) Se la crisi di governo è dietro l’angolo, la Lombardia non vive certamente una stagione migliore: il rimpasto è avviato per la giunta di Attilio Fontana. Il Movimento Cinque Stelle Lombardia, questa mattina è sceso in piazza contro la nomina di Letizia Moratti al posto dell’assessore Gallera. All’indomani dell’ufficializzazione dei nomi della nuova giunta di Palazzo Lombardia è scattato il flash mob di M5S in piazza Città di Lombardia. La manifestazione è stata promossa dal Movimento 5 Stelle Lombardia, fortemente critico con il rimpasto voluto dal governatore Attilio Fontana. LEGGI ANCHE >>> Regione Lombardia, pronta la nuova giunta: Il problema non era Gallera LEGGI ... Leggi su chenews (Di sabato 9 gennaio 2021) Se ladi governo è dietro l’angolo, la Lombardia non vive certamente una stagione migliore: ilè avviato per la giunta di Attilio. Il Movimento Cinque Stelle Lombardia, questa mattina è sceso inladi Letizia Moratti al posto dell’assessore Gallera. All’indomani dell’ufficializzazione dei nomi dellagiunta di Palazzo Lombardia è scattato il flash mob di M5S inCittà di Lombardia. La manifestazione è stata promossa dal Movimento 5 Stelle Lombardia, fortemente critico con ilvoluto dal governatore Attilio. LEGGI ANCHE >>> Regione Lombardia, pronta lagiunta: Il problema non era Gallera LEGGI ...

LucaRic21703581 : Scrivere il #dcpm è diventato per #conte come fare colazione o farsi la barba. La #dittatura è la Regola, la gente… - annaros70527446 : @M5S_Senato complimenti pagheremo anche l'avvocato, mentre una coppia italiana vive in tenda in piazza san pietro… - pasqual29578307 : @FrancescoBerti_ @MariaAversano1 @matteorenzi Bisogna che noi Popolo onesto, diamo potere solo al M5S, bisogna fare… - ricc_antonio : Il #mainstream sta supportando e sponsorizzando #Renzi è chiaro a tutti ormai. Il loro obiettivo è un Governissimo… - maso_lorenzo : @scenarieconomic le elezione non le faranno mai. La piazza è ormai impedita con le leggi dittatoriali del governo x… -