L’Umarell | il nuovo singolo di Fabio Concato

Leggi su optimagazine

(Di sabato 9 gennaio 2021)è un mito che è andato ben oltre la “Domenica bestiale” che tutti conoscono. Ma il fatto di essere schivo, riservato, di non cercare le luci dei riflettori non lo ha certo aiutato a farsi conoscere come merita. Finalmente mi sono collegato con lui un martedì sera nella mia diretta WE HAVE A DREAM, approfittando del boom che il suo” ha avuto e dove c’è anche una presenza immaginaria di Enzo Jannacci e dell’Ambrogino d’Oro che la città di Milano gli aveva appena consegnato. Guarda il video con l’intervista e il clip, in cartone animato, di “” Ecco il comunicato stampa: Lunedì 7 Dicembreha ritirato l’Ambrogino d’Oro per la benemerenza in campo musicale verso la città di Milano, colpita in particolar ...