Lucia Azzolina perde le staffe e si scaglia contro il Pd: «Mi prendete in giro». Zingaretti replica duro (Di sabato 9 gennaio 2021) Lucia Azzolina attacca i dem e le Regioni. Si sente presa in giro e tradita dal Pd che le aveva promesso di riaprire le scuole superiori al 50% di presenza dopo le festività natalizie. E invece non è accaduto nulla di tutto ciò. Infatti, in Consiglio dei ministri alla fine si era trovato un accordo. Francesco Boccia, il ministro degli Affari regionali, aveva proposto il ritorno sui banchi di scuola del 50% per cento a partire da lunedì 11 gennaio. Ma le cose sono andate diversamente. Le Regioni hanno fatto di testa loro e solo la Toscana rispetterà l'obiettivo. L'ira della Azzolina Come riporta il sito di Repubblica, la Azzolina si è sfogata: «Ho capito subito che era una presa in giro adesso ne ho la certezza. La verità è che i ragazzi sono sempre gli ultimi è stato un giochino ...

