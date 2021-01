Luca Argentero l’amore folle per Cristina Marino e la figlia Nina (Di sabato 9 gennaio 2021) Secondo i tabloid l’amore tra Cristina Marino e Luca Argentero (di dieci anni più grande) sarebbe sbocciato tra una ripresa e l’altra, ma lei ha tenuto a precisare di non essere stata il motivo della separazione dalla moglie. La loro prima uscita pubblica risale infatti al settembre 2017. In quel periodo lei stessa rivelò in un’intervista a Vanity Fair alcuni dettagli piccanti della loro storia d’amore: “Luca è un trentottenne fichissimo. Non intendo solo fisicamente, anche se è uno sportivo come me, e questo è fondamentale. È uno che non patisce la mia personalità ‘iperattiva’, anzi ha capito come gestirla. È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po’ di spensieratezza, lui l’esperienza di anni di vita in più”. Cristina Marino, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 gennaio 2021) Secondo i tabloidtra(di dieci anni più grande) sarebbe sbocciato tra una ripresa e l’altra, ma lei ha tenuto a precisare di non essere stata il motivo della separazione dalla moglie. La loro prima uscita pubblica risale infatti al settembre 2017. In quel periodo lei stessa rivelò in un’intervista a Vanity Fair alcuni dettagli piccanti della loro storia d’amore: “è un trentottenne fichissimo. Non intendo solo fisicamente, anche se è uno sportivo come me, e questo è fondamentale. È uno che non patisce la mia personalità ‘iperattiva’, anzi ha capito come gestirla. È felice di avere un vulcano al suo fianco. Io gli regalo un po’ di spensieratezza, lui l’esperienza di anni di vita in più”., ...

CorriereCitta : Luca Argentero: chi è, anni, carriera, vita privata, gli amori, figlia, Instagram, stasera ospite a C'è posta per t… - Noovyis : (C'è posta per te 2021, ospiti Sabrina Ferilli e Luca Argentero nella prima puntata, stasera su Canale 5) Playhitm… - lucami2197 : Riparte da questa sera su #Canale5 il sabato sera dedicato alle emozioni ???? con #CePostaPerTe e la sua 24*edizione… - Jessica27430680 : La 'signora'dopo aver sputato veleno/fango su: Luca Argentero Ferzan Ozpetek Claudia Pasta de Cecco E Can Yaman Ha… - Ele_Camp_ : @bemyian8 no, ci sono Luca Argentero e Sabrina Ferilli -