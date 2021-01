Luca Argentero irriconoscibile: “15 anni dopo…”, sembra un’altra persona (Di sabato 9 gennaio 2021) Luca Argentero irriconoscibile, spuntato lo scatto inedito dei suoi esordi in tv come attore: l’ex concorrente del GF sembra un’altra persona. È da quando è apparso per la prima volta sul piccolo schermo che Luca Argentero ha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Correva esattamente l’anno 2003 quando il giovane torinese, all’epoca un barman, prendeva parte L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 9 gennaio 2021), spuntato lo scatto inedito dei suoi esordi in tv come attore: l’ex concorrente del GF. È da quando è apparso per la prima volta sul piccolo schermo cheha letteralmente cavalcato l’onda del successo. Correva esattamente l’anno 2003 quando il giovane torinese, all’epoca un barman, prendeva parte L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Mariagenn59 : @nurnazreennn no non c'e' Can ma Luca Argentero che lavorera' con lui a Sandokan e sicuramente penso che parleranno anche di Can - 1francidmt : @lauxdemoo_ oggi ci sono solo Luca Argentero e Sabrina Ferilli - tuttoungranboh : @martina16153059 @_Litote Ma cosa stai dicendo? È un influencer, ha un milione e passa di seguaci che continuano ad… - crycrybi : @samish80 No questa settimana Luca Argentero a c'è Posta per te?? - Giornaleditalia : C'è Posta per Te anticipazioni stasera 9 gennaio: ospiti Sabrina Ferilli e Luca Argentero -