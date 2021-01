Loredana Lecciso posta la foto con le due figlie, la somiglianza è sotto gli occhi di tutti (Di sabato 9 gennaio 2021) Loredana Lecciso è un famoso personaggio dello spettacolo, conosciuta al pubblico italiano soprattutto per la sua relazione con Al Bano Carrisi iniziata nel 1999, dopo la separazione da Romina Power. La storia con Al Bano ha fatto sempre discutere, a causa anche delle vicende familiari del noto cantante di Cellino San Marco, l’ombra della precedente famiglia e soprattutto dell’ex Romina Power ha sempre aleggiato nel rapporto tra i due. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Loredana Lecciso (@LoredanaLecciso ) Anche Loredana ha tentato la sua carriera televisiva, ha partecipato a varie trasmissioni e reality, ed oggi anche la figlia Jasmine sembra sognare il mondo dello spettacolo ed ha già fatto la sua prima ... Leggi su virali.video (Di sabato 9 gennaio 2021)è un famoso personaggio dello spettacolo, conosciuta al pubblico italiano soprattutto per la sua relazione con Al Bano Carrisi iniziata nel 1999, dopo la separazione da Romina Power. La storia con Al Bano ha fatto sempre discutere, a causa anche delle vicende familiari del noto cantante di Cellino San Marco, l’ombra della precedente famiglia e soprattutto dell’ex Romina Power ha sempre aleggiato nel rapporto tra i due. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) Ancheha tentato la sua carriera televisiva, ha partecipato a varie trasmissioni e reality, ed oggi anche la figlia Jasmine sembra sognare il mondo dello spettacolo ed ha già fatto la sua prima ...

