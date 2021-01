"L'omosessualità non è una malattia". Scandalo all'Università europea di Roma, scende in campo la scienza (Di sabato 9 gennaio 2021) Gilberto Corbellini, professore di bioetica in Sapienza e dirigente Cnr, e Emmanuele Jannini, professore di endocrinologia e sessuologia a Tor Vergata, intervengono sul caso dell'Università europea di Roma. CORBELLINI Il problema è semplice. In una società liberale e democratica (non teocratica o totalitaria) ognuno è libero di pensare e dire quello che vuole. Non è libero, e qui entra la legge, di usare pensieri e parole per far danni ad altri o a proprietà private. Nel mondo universitario vige un principio di libertà accademica, per cui si può insegnare tutto quello che si ritiene importante, ma si può essere licenziati se quello che si insegna squalifica l'ateneo o tiene lontano gli studenti. Probabilmente, alcune Università insegnano cose sbagliate e frutto di pregiudizi e possono farlo anche perché private. ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Gilberto Corbellini, professore di bioetica in Sapienza e dirigente Cnr, e Emmanuele Jannini, professore di endocrinologia e sessuologia a Tor Vergata, intervengono sul caso dell'di. CORBELLINI Il problema è semplice. In una società liberale e democratica (non teocratica o totalitaria) ognuno è libero di pensare e dire quello che vuole. Non è libero, e qui entra la legge, di usare pensieri e parole per far danni ad altri o a proprietà private. Nel mondo universitario vige un principio di libertà accademica, per cui si può insegnare tutto quello che si ritiene importante, ma si può essere licenziati se quello che si insegna squalifica l'ateneo o tiene lontano gli studenti. Probabilmente, alcuneinsegnano cose sbagliate e frutto di pregiudizi e possono farlo anche perché private. ...

trigedheda : @charliechecazzo @babypumpkinpie capire il tuo orientamento, poi puoi pure continuare a non definirti ma penso che… - annainseries : @dollfacegjrl Guarda da non amante dei teen drama che però l’ha guardata ti posso dire che ne vale la pena. Raccont… - MonaiGe : @AnnA12352429 Altra cosa, io la maggior parte delle donne che conosco sono omosessualità,quindi non ci esco perché… - linetta53 : RT @MastroTitta9: IL SENSITIVO ACCUSAVA 'ROCCOBELLO' DI NON DICHIARARE LA SUA OMOSESSUALITÀ: 'SEI FINTO, FALSO E IPOCRITA' - LA RISPOSTA AL… - MastroTitta9 : IL SENSITIVO ACCUSAVA 'ROCCOBELLO' DI NON DICHIARARE LA SUA OMOSESSUALITÀ: 'SEI FINTO, FALSO E IPOCRITA' - LA RISPO… -

Ultime Notizie dalla rete : omosessualità non L'omosessualità è sempre più tollerata nel mondo, ma non in Italia Il Sole 24 ORE