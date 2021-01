'Lombardia vicina alla zona rossa' (Di sabato 9 gennaio 2021) Il presidente Fontana lancia l'allarme: 'Rischiamo di passarci presto, questa è l'attuale situazione'. E dice che è meglio tenere chiuse le scuole Leggi su today (Di sabato 9 gennaio 2021) Il presidente Fontana lancia l'rme: 'Rischiamo di passarci presto, questa è l'attuale situazione'. E dice che è meglio tenere chiuse le scuole

Brunomgiordano : RT @OffTopic_lab: #Fontana sotto tutela: il rimpasto della giunta lombarda, un commissariamento utile a non andare al voto garantendo conti… - OffTopic_lab : #Fontana sotto tutela: il rimpasto della giunta lombarda, un commissariamento utile a non andare al voto garantendo… - Maicol70 : @zaiapresidente Potremo sempre chiederne in prestito alla vicina Lombardia, che li hanno fermi in freezer? - EduardoLubrano : RT @1AltroCalcio: Donne, du du du... ?? in squadra con Tavecchio anche Valentina Battistini: molto vicina ai numeri di Via Allegri e già res… - 1AltroCalcio : Donne, du du du... ?? in squadra con Tavecchio anche Valentina Battistini: molto vicina ai numeri di Via Allegri e g… -