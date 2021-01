Lombardia, rimozione amianto: pronto bando da 10 milioni per gli Enti Locali (Di sabato 9 gennaio 2021) Partirà nei prossimi giorni il bando di Regione Lombardia con cui saranno assegnati 10 milioni di euro agli Enti Locali per rimuovere e sostituire l’amianto negli edifici pubblici nel biennio 2021-2022. A disposizione ci sono 2 milioni nel 2021 e 8 milioni nel 2022. Il bando è stato stabilito dalla Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 9 gennaio 2021) Partirà nei prossimi giorni ildi Regionecon cui saranno assegnati 10di euro agliper rimuovere e sostituire l’negli edifici pubblici nel biennio 2021-2022. A disposizione ci sono 2nel 2021 e 8nel 2022. Ilè stato stabilito dalla Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

