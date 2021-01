Lombardia: Moratti, 'tra mie priorità rivedere legge sanità' (Di sabato 9 gennaio 2021) Milano, 9 gen. (Adnkronos) - "C'è necessità di rivedere la legge 23" sul sistema sociosanitario della Lombardia: "E' una priorità che ho insieme al governatore e alla giunta e che intendo chiudere in tempi rapidi". Lo ha detto la neo vicepresidente della Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, in conferenza stampa. "Non c'è solo l'aspetto territoriale, ma anche la necessità di trovare una modalità per dare il miglior servizio ai cittadini. Una riorganizzazione strutturata - ha spiegato - è la migliore risposta a temi che non devono essere visti solo nell'emergenza, ma anche nella prospettiva di altre patologie". Nel dialogo con le strutture e i tecnici "avrò un' attenzione particolare sul tema della liste d'attese. La sanità non si esaurisce solo nell'ambito ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Milano, 9 gen. (Adnkronos) - "C'è necessità dila23" sul sistema sociosanitario della: "E' unache ho insieme al governatore e alla giunta e che intendo chiudere in tempi rapidi". Lo ha detto la neo vicepresidente dellae assessore al Welfare, Letizia, in conferenza stampa. "Non c'è solo l'aspetto territoriale, ma anche la necessità di trovare una modalità per dare il miglior servizio ai cittadini. Una riorganizzazione strutturata - ha spiegato - è la migliore risposta a temi che non devono essere visti solo nell'emergenza, ma anche nella prospettiva di altre patologie". Nel dialogo con le strutture e i tecnici "avrò un' attenzione particolare sul tema della liste d'attese. Lanon si esaurisce solo nell'ambito ...

