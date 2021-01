Lombardia: Moratti, ‘riorganizzazione sanità per maggior attenzione al territorio’ (2) (Di sabato 9 gennaio 2021) (Adnkronos) – Sempre a proposito di come è stata gestita l’emergenza in Regione Lombardia, “cerchiamo di imparare anche dagli errori che tutti possiamo aver fatto”, ha detto la vicepresidente e neo assessore al Welfare, Moratti. Non ci sarà una vera e propria “discontinuità”, ma “cercherò di portare avanti tutte le cose buone fatte e migliorare dove è possibile”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 9 gennaio 2021) (Adnkronos) – Sempre a proposito di come è stata gestita l’emergenza in Regione, “cerchiamo di imparare anche dagli errori che tutti possiamo aver fatto”, ha detto la vicepresidente e neo assessore al Welfare,. Non ci sarà una vera e propria “discontinuità”, ma “cercherò di portare avanti tutte le cose buone fatte e migliorare dove è possibile”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

DaniloToninelli : Imbarazzante #Fontana! In due minuti di conferenza stampa viene a dire a noi lombardi che Letizia Moratti è il nuov… - Piu_Europa : #LetiziaMoratti è il nuovo assessore al Welfare e vicepresidente della Regione Lombardia. Ma il risultato non cambi… - Agenzia_Ansa : Regione #Lombardia, #LetiziaMoratti vicepresidente e assessore. Lo ha annunciato il presidente Attilio #Fontana. Gi… - Giornaleditalia : Lombardia, Moratti al posto di Gallera: rivedere l'organizzazione - gabrieppe5stars : RT @Truciolo_Roll: @lapoelkann_ mi dispiace che non si riesca a fare qualcosa che sia veramente di utilità per il paese, avrei preferito qu… -