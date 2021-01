Lombardia: Lapo Elkann, 'ritorno Moratti è simbolo d'amore per l'Italia' (Di sabato 9 gennaio 2021) Milano, 9 gen. (Adnkronos) - "Letizia Moratti è una donna di grandi valori, di cuore, di generosità e di esperienza. La sua disponibilità a ritornare in campo è simbolo del grande amore per la sua Regione, per l'Italia e di grande attaccamento e senso dello Stato. Un raggio di luce in un momento difficile". Così Lapo Elkann, via Twitter, interviene sulla recente nomina di Letizia Moratti come assessore lombardo al Welfare. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) Milano, 9 gen. (Adnkronos) - "Letiziaè una donna di grandi valori, di cuore, di generosità e di esperienza. La sua disponibilità a ritornare in campo èdel grandeper la sua Regione, per l'e di grande attaccamento e senso dello Stato. Un raggio di luce in un momento difficile". Così, via Twitter, interviene sulla recente nomina di Letiziacome assessore lombardo al Welfare.

